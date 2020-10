KPN biedt vanaf oktober e-simkaarten aan voor mobiele abonnees. Een digitale simkaart doet hetzelfde als een fysiek kaartje, maar is ingebouwd in een chip op de telefoon. Ook maakt KPN aanpassingen in databundels van abonnementen.

Om e-sim te gebruiken is een telefoon nodig die dat ondersteunt. Een e-sim kan als vervanging voor een fysieke kaart worden gebruikt, maar kan ook naast een normale simkaart ingesteld worden. Zo kan een telefoonbezitter een abonnement met een normale simkaart nemen en een extra abonnement op hetzelfde toestel zetten via e-sim.

KPN maakte e-simkaarten begin dit jaar al beschikbaar voor sim-onlyprovider Simyo. De afgelopen tijd bleek al dat KPN e-sim ook in eigen abonnementen zou gaan aanbieden, al was nog niet bekend wanneer.

KPN kondigt ook aanpassingen aan in mobiele abonnementen. Zo deed de aanbieder de prijzen met 2,50 euro omlaag voor mensen met een databundel van 2GB en 5GB per maand. Die abonnementen kosten voortaan respectievelijk 17,50 en 20 euro per maand. Het gaat hierbij volgens een woordvoerder om nieuwe abonnementen. "Bestaande mobiele abonnementen blijven zoals ze waren."

Ook past KPN de grotere databundels aan. Mensen met 10GB krijgen voortaan 15GB per maand. De bundel van 20GB wordt opgehoogd naar 25GB. Prijzen daarvan blijven gelijk. Het Unlimited-abonnement van KPN, met een onbeperkte databundel voor 37,50 per maand, blijft onveranderd.