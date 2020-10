Mensen met een Apple Watch Series 3 zeggen problemen te ondervinden nadat ze hun horloge hebben geüpdatet naar de meest recente versie van het besturingssysteem watchOS. Dat blijkt onder meer uit berichten op het Apple-forum.

Het meest voorkomende probleem is dat de Apple Watch uit het niets opnieuw opstart. Dat gebeurt volgens sommige forumleden soms meerdere keren per dag.

Ook wordt geklaagd over vertragingen in de software, het zomaar vergrendelen van de Watch tijdens het dragen en doen sommige applicaties het niet meer. Dat zijn kleine icoontjes naast de klok waarmee de Watch-drager in een oogopslag bijvoorbeeld het weerbericht of de datum kan zien.

De Apple Watch Series 3 uit 2017 is de oudste Apple Watch waarop watchOS 7 kan worden geïnstalleerd. Gebruikers kunnen na de installatie niet meer terug naar een oudere versie. Een deze week uitgebrachte update zou volgens mensen op het forum geen soelaas hebben geboden.

Het is niet duidelijk hoeveel mensen er precies last hebben van de problemen. Apple heeft niet op de klachten gereageerd. Het is niet bekend wanneer een volgende update voor watchOS 7 verschijnt.