Microsoft werkte in 2000 aan een thema voor besturingssysteem Windows XP, dat computers er meer uit liet zien als een Mac. Dat blijkt uit de recent gelekte broncode van Windows XP, schrijft The Verge.

Microsoft noemde het thema 'Candy' en lijkt veel op Apples 'Aqua'-interface. Apple kondigde dat uiterlijk van zijn computersoftware aan tijdens de Macworld Conference & Expo in 2000. Het Aqua-thema is beroemd omdat het diepte toonde via bijvoorbeeld schaduwen bij de knoppen.

Candy zou zijn gebruikt in een vroege broncode voor Windows XP. Het thema werd nooit uitgebracht. Verschillende knoppen en pictogrammen die op Apples ontwerpen lijken, zouden door Windows-ontwikkelaars zijn gebruikt als tijdelijke oplossing in de vormgeving.

Windows XP maakte gebruik van het bekende blauw met groene Luna-thema, toen het in 2001 officieel op de markt verscheen.

De broncode van Windows XP werd vorige week op het internetforum 4chan geplaatst. De gedeelde broncode laat de originele programmeertaal achter windows XP zien. Het lek kan inzichten bieden in hoe het besturingssysteem werkt, wat ook potentiële risico's meebrengt. Cybercriminelen zouden bijvoorbeeld nieuwe gaten in de software kunnen ontdekken om te misbruiken.