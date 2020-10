Een Amerikaanse federale rechter in Washington heeft in de nacht van zondag op maandag (Nederlandse tijd) het downloadverbod op de app TikTok in de Verenigde Staten op het laatste moment uitgesteld tot na de Amerikaanse verkiezingen.

Het downloadverbod op videoapp TikTok werd eerder al een week uitgesteld, omdat de deal die het Chinese moederbedrijf ByteDance nu heeft met het Amerikaanse Oracle en Walmart nog niet rond is. Het oordeel over het downloadverbod is uitgesteld tot een week na de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 3 november.

Alleen het downloadverbod op de app is voorlopig van de baan. De rechter ging niet in op een verzoek van TikTok om een algemeen verbod op de app, dat vanaf 12 november van kracht is, te schrappen. Na die datum zou de app naast niet meer te downloaden, ook niet meer te gebruiken zijn.

De Amerikaanse regering wil dat de Amerikaanse tak van TikTok in handen van een Amerikaans bedrijf komt, omdat de van oorsprong Chinese app een bedreiging voor de nationale veiligheid van de VS zou vormen. De app zou te veel data van Amerikaanse gebruikers opslaan en die mogelijk delen met de Chinese overheid.

Het softwarebedrijf Oracle kondigde vorige week aan dat er een voorstel voor een deal met ByteDance naar de Amerikaanse regering was gestuurd. President Donald Trump heeft gezegd dat hij tevreden is met de inhoud van die overeenkomst.