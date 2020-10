Een drietal influencers is er niet in geslaagd om via de rechter een pauze op het aanstaande TikTok-verbod in de Verenigde Staten af te dwingen, meldt The Verge.

De Amerikaanse president Donald Trump wil een downloadverbod, omdat de Chinese overheid mogelijk via de app zou spioneren. Trump eist dat het Amerikaanse deel van TikTok in Amerikaanse handen komt - anders volgt eerst zondag een downloadverbod, en twee maanden later een totaalverbod.

TikToks Chinese moederbedrijf ByteDance heeft nu een deal met het Amerikaanse Oracle en Walmart, maar die is nog niet rond. Wel heeft Trump gezegd dat hij tevreden is met de inhoud van die deal.

De drie influencers, Douglas Marland, Cosette Rinab en Alec Chambers, hebben gezamenlijk bijna zeven miljoen volgers op de videoapp. Zij vrezen economische schade als het downloadverbod op de app in mag gaan.

In de uitspraak wijst de rechter erop dat het slechts om een downloadverbod gaat. De drie influencers kunnen dus gewoon content blijven maken voor de volgers die ze op dit moment al hebben.

Later op de dag doet de rechter uitspraak in een soortgelijke zaak van TikTok zelf tegen de Amerikaanse overheid. Het is dus nog niet duidelijk of de app inderdaad straks in de Verenigde Staten niet meer te downloaden is.