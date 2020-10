Google gaat strenger handhaven op apps in de Play Store die via omwegen geen commissie afdragen. Dat meldt Bloomberg zaterdag op basis van ingewijden.

Google vraagt net als Apple een commissie van 30 procent over digitale in-app aankopen in de Play Store. Onder meer Netflix en Spotify bieden echter de mogelijkheid om met creditcard te betalen, waardoor klanten het betalingssysteem van Google niet hoeven te gebruiken. De commissie wordt juist via dat betalingssysteem geïnd.

Google is volgens Bloomberg van plan om zijn beleid aan te scherpen. Appmakers krijgen wel de tijd om hun betalingssystemen aan te passen voordat Google daadwerkelijk hardere maatregelen neemt.

Apple staat momenteel voor de rechter omdat Fortnite-maker Epic Games een soortgelijke commissie probeerde te omzeilen in de App Store. Ook Google verwijderde de Fortnite-app uit de winkel.

Het is niet mogelijk om alternatieve appwinkels te gebruiken op iOS-apparaten, maar Android biedt die mogelijkheid wel. Google zegt daarom dat hun beleid niet te vergelijken is met dat van Apple.