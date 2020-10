Wat is het beste laptop van 16 inch en groter? En welke heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

Er verschijnen jaarlijks duizenden verschillende laptops op de markt. Keuze genoeg dus, maar daardoor is het niet eenvoudig een laptop te vinden die bij je past.

De keuze van de laptop begint bij het kiezen van het juiste schermformaat. Modellen van 11 of 12 inch neem je makkelijk mee. Als de modellen groter worden, worden ze ook al snel geschikter als desktopvervangers. Laptops onderscheiden zich niet alleen met hun formaat. Het grootste onderscheid tussen de laptops zit in de snelheid, beeldkwaliteit en accuduur.

De Consumentenbond test laptops dan ook onder meer op snelheid, beeldkwaliteit en accuduur. Er zijn totaal 27 laptops van 16 inch of groter getest die goed verkrijgbaar zijn.

Een laptop van 16 inch van Apple is Beste uit de Test. Een model van Asus is Beste Koop.

Beste uit de Test: Apple MacBook Pro 16 inch 2019 zilver (MVVJ2N/A) Prijs: 2.460 euro

Testoordeel: 7,7

Opslagtype: ssd

Totale capaciteit harde schijf: 512 GB

Met de snelheid, beeldkwaliteit en accuduur van deze Apple zit het wel goed. Op alle drie de punten scoorde hij uitstekend. Deze MacBook Pro heeft bovendien veel intern geheugen, altijd handig. De batterijduur van MacBooks is gewoonlijk al goed, maar is met deze versie nog beter geworden.

De randen van het beeldscherm zijn wat minder dik gemaakt. Hierdoor ziet het scherm er wat moderner uit en blijft er meer beeld over.

Ondanks goede scores op de belangrijkste punten, is er nog wel het een en ander te verbeteren. Zo heeft deze laptop standaard geen HDMI (koop hiervoor los een USB-c naar HDMI-adapter). En het scherm glanst best hinderlijk. Bovendien is de fabrieksgarantie, met minder dan zes maanden, aan de korte kant.

Deze Asus Vivobook heeft een paar belangrijke pluspunten. Zo is de wifi uitstekend. Deze laptop heeft heel veel opslagruimte n de rekenkracht is top. Bovendien start de Asus snel op en het energieverbruik is ook prima in orde.

De kwaliteit en het gemak van het toetsenbord blijven een beetje achter bij de positieve punten. Toch is dit een laptop waarbij je voor een redelijke prijs een goed apparaat aanschaft.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van NU.nl en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.