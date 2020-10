Binnenkort organiseert Google een virtuele bijeenkomst, waarop meerdere nieuwe producten worden aangekondigd. We zetten de verwachtingen alvast op een rij.

De Google-presentatie zal op 30 september om 20.00 uur Nederlandse tijd plaatsvinden. Het betreft ditmaal een digitaal evenement om besmetting met het coronavirus te voorkomen.

Google heeft nog niks officieel bekendgemaakt over de geplande aankondigingen, maar in de afgelopen maanden zijn meerdere producten uitgelekt. In dit artikel staan de waarschijnlijkste geruchten op een rij.

Google Pixel 5

Centraal staat vermoedelijk de Google Pixel 5, een nieuwe smartphone die Google zelf maakt. Telefoons met Googles Android-besturingssysteem worden doorgaans door andere fabrikanten gemaakt.

Het nieuwste Pixel-toestel zou een Qualcomm Snapdragon 765G-chip hebben en ook 5G-internet ondersteunen. Het scherm van 6 inch groot ververst met 90 beeldjes per seconde.

Een grotere accu moet de telefoon langer bruikbaar maken dan eerdere Pixel-toestellen. Volgens geruchten zal het toestel voor 629 euro worden verkocht. Een aankondiging is zeer waarschijnlijk: nieuwe Pixel-modellen worden vaak rond deze tijd van het jaar gepresenteerd.

Google Pixel 4a 5G

Google onthulde afgelopen zomer al zijn Pixel 4a-toestel, die als middenklasser voor een iets lager bedrag wordt verkocht. Toen zei de telefoonmaker dat in het najaar een nieuwe variant zal worden gepresenteerd die ook 5G ondersteunt.

De kans lijkt daarom groot dat de Pixel 4a 5G tijdens de presentatie aan bod zal komen. Vermoedelijk zijn de specificaties identiek aan de eerder gepresenteerde telefoon.

Nieuwe Chromecast met afstandsbediening

De komst van een nieuwe Chromecast is inmiddels een publiek geheim. Een winkel in de Verenigde Staten verkocht hem per ongeluk al voor de officiële onthulling, waarna er veel details en beelden online verschenen.

Het nieuwe model steekt anders in elkaar dan de vorige Chromecasts. Ditmaal draait het apparaat op Android TV en is het mogelijk om apps zoals Netflix en YouTube rechtstreeks te installeren. Voor het eerst wordt ook een afstandsbediening meegeleverd.

De nieuwe Chromecast ondersteunt Dolby Digital-geluid en de gamestreamingdienst Stadia. Het apparaat wordt verkocht voor 50 dollar, omgerekend ruim 40 euro.

Verbeterde Nest-luidspreker

Eerder verschenen al beelden van de nieuwe Google Nest Audio. Deze slimme luidspreker moet een beter geluid leveren dan voorgaande speakers van het bedrijf en wordt rond de 100 euro verkocht.

Daarmee lijkt het een opvolger voor de oude Google Home. Ook blijft het bedrijf de Nest Mini verkopen voor een lagere prijs. De Nest Audio dook al op in vitrines bij winkels, wat een snelle aankondiging zeer waarschijnlijk maakt.

Goedkope meshrouter

Geruchten wijzen op de komst van nieuwe meshrouters gemaakt door het bedrijf. Deze nieuwe modellen zouden goedkoper zijn dan de huidige Nest Wifi die nu al wordt aangeboden. Vermoedelijk wordt het budgetmodel gebaseerd op de eerste generatie routers die Google ooit uitbracht.

Meshrouters kunnen door het huis worden verspreid om overal een goede draadloze verbinding te bieden. Het nieuwe apparaat kost mogelijk rond de 100 euro, maar heeft geen ingebouwde slimme speaker zoals het huidige exemplaar.

Over de nieuwe router is het minst gelekt, dus het is niet zeker of hij op 30 september aan bod zal komen.

Plannen voor Nederland onduidelijk

Bij nieuwe hardwareproducten van Google is het vaak de vraag of ze ook in Nederland worden verkocht. De Pixel-telefoons worden hier tot op heden bijvoorbeeld niet aangeboden, maar zijn via importeurs alsnog verkrijgbaar.

Het is afwachten welk van de geplande Google-producten hier ook in de winkels zal liggen. Daar is nog niks over naar buiten gelekt.