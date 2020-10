Een resort op een Thais eiland heeft een Amerikaan aangeklaagd vanwege een negatieve beoordeling op Tripadvisor, lieten de Thaise autoriteiten zaterdag weten. Hij kan een tweejarige celstraf opgelegd krijgen.

Er is nog altijd sprake van binnenlands toerisme in Thailand, waar het aantal besmettingen met het coronavirus relatief klein is.

Thailanders en expats gaan vooral naar bijna lege resorts op onder meer het eiland Koh Chang, dat bekendstaat om zijn zandstranden en turquoise wateren.

Zo bezocht de Amerikaan Wesley Barnes het Sea View Resort op het eiland. De expat kwam echter in de problemen nadat hij negatieve online recensies over zijn vakantie had geschreven.

Amerikaan zou reputatie van hotel hebben beschadigd

"De eigenaar van het Sea View Resort diende een klacht in, omdat de verdachte oneerlijke recensies over zijn hotel op de Tripadvisor-website zou hebben geplaatst", zei Thanapon Taemsara van de politie van Koh Chang tegen persbureau AFP.

Barnes wordt ervan beschuldigd de reputatie van het hotel te hebben beschadigd. Hij zou ook met het personeel hebben geruzied over de betaling van kurkengeld voor alcohol die naar het hotel werd gebracht.

Barnes werd gearresteerd en op borgtocht vrijgelaten

Barnes werd gearresteerd door de immigratiepolitie. Hij werd kort vastgehouden en vervolgens op borgtocht vrijgelaten.

Volgens de Tripadvisor-beoordeling die Barnes in juli plaatste, kwam hij "onvriendelijk personeel" tegen en voelde hij zich niet welkom.