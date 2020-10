Ondernemers hoeven Apple tijdelijk geen commissie te betalen voor het betaald livestreamen van evenementen via een app, meldt The Wall Street Journal vrijdag.

Het gaat volgens Apple om een tijdelijke maatregel die in elk geval tot het einde van 2020 geldt. Op die manier wil het bedrijf ondernemers tegemoetkomen die vanwege de coronacrisis hun werk vanuit huis moeten doen.

Apple vraagt normaliter alleen een vergoeding voor digitale producten, zoals een Netflix-abonnement of een e-book. Dat beleid geldt niet voor de aanschaf van een dienst die je in de echte wereld gebruikt. Een sportschool die ook abonnementen aanbiedt, hoeft voor een app bijvoorbeeld geen commissie te betalen.

Maar veel bedrijven zagen zich vanwege de coronacrisis genoodzaakt digitaal verder te gaan. Zo moeten bijvoorbeeld yogadocenten hun lessen online aanbieden en via een livestream uitzenden. Doen ze dat met behulp van een iPhone-app, dan vallen ze alsnog onder Apples beleid. Aanvankelijk moesten ze geld afdragen, maar vanwege de tijdelijke maatregel hoeft dat niet meer.

De uitzondering geldt niet voor games, omdat de fabrikanten hun producten voor de coronacrisis ook al volledig digitaal uitgaven.

Apple lag al onder vuur vanwege het App Store-beleid. De populaire game Fortnite voegde een eigen betaalmethode aan de game toe en werd vervolgens uit de App Store verwijderd.

De Europese Commissie is in juni begonnen met een onderzoek naar mogelijk machtsmisbruik. Onder meer Spotify had geklaagd over de commissie die Apple rekent.