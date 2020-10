Facebook is kritisch op Apple, omdat het bedrijf weigert gebruikers de standaardapp voor sms-berichten te laten aanpassen. Dat vertelt Messenger-baas Stan Chudnovsky aan The Information.

"We vinden dat mensen zelf moeten kiezen welke berichtenapp de standaard is op hun telefoons", zegt Chudnovsky. "Dat gebeurt bij alle andere soorten apps immers ook al."

Apple bracht recent software-update iOS 14 uit, die het mogelijk maakt de standaardapps voor e-mail en webbrowsen te wijzigen. Een vergelijkbare schakelaar voor chatapplicaties is nog niet aanwezig, waardoor sms-berichten automatisch in de Berichten-app van Apple worden geopend.

Chudnovsky zegt dat hij Apple al jarenlang vraagt om de mogelijkheid toe te voegen, maar dat het bedrijf dit tot op heden heeft geweigerd.

Bij concurrent Android is het wel al mogelijk om de standaardapp voor berichten te wijzigen. Het is onbekend waarom Apple dit niet toelaat, maar mogelijk heeft het te maken met berichtendienst iMessage. Die verandert sms-berichten aan andere iPhone-gebruikers automatisch in iMessage-berichten.

Facebook 'minder lucratief' door maatregelen

De kritiek van Chudnovsky komt nadat Apple meerdere maatregelen nam die het Facebook moeilijker maken. Het bedrijf gaat inperken wat voor gegevens adverteerders mogen inzien, om de privacy van gebruikers te waarborgen. Dat maakt adverteren echter minder lucratief, stelde Facebook eind augustus.

Apple maakte eerder deze week wel een uitzondering voor Facebook op de betaalregels in de App Store. Het bedrijf hoeft niet 30 procent van de omzet gemaakt door betaalde livestreams in de Facebook-app aan de techreus te overhandigen.