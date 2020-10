Geef je iPhone-homescreen een eigen gezicht met Widgetsmith en verstuur snel en veilig notities en bestanden met Opera.

Opera

Alternatieve browser Opera wil meer zijn dan een app om websites mee te bezoeken. Een nieuwe update voegt de optie om beveiligde notities rechtstreeks in Opera te maken, waarna je deze ook gemakkelijk op andere apparaten kunt raadplegen.

Deze notitiefunctie heet Flow en maakt het makkelijk om via een beveiligde verbinding notities, foto's en andere bestanden naar jezelf te sturen. Handig als je bijvoorbeeld op je werkcomputer een foto ontvangt en deze ook op je eigen laptop wil hebben.

In plaats van deze naar jezelf te mailen kun je die nu via Flow naar jezelf sturen. Om het makkelijker te maken om Opera op meerdere apparaten te gebruiken is er een QR-codescanner toegevoegd. In plaats van in te loggen met je mailadres en wachtwoord kun je die code scannen om meteen op een ander apparaat ingelogd te zijn.

Download Opera voor Android (gratis)

Widgetsmith

Met de komst van iOS 14 kunnen ook iPhone-gebruikers nu widgets op hun homescreen plaatsen. De app Widgetsmith speelt hier slim op in en geeft jou als gebruiker alle vrijheid om je eigen widgets te maken. Eerst kies je een functie zoals tijd, datum, foto's of kalender. Daarna personaliseer je hem met een eigen lettertype, kleuren en achtergrond.

Bij het instellen van de widgets zul je heel wat apps op je toestel toestemming moeten geven voor Widgetsmith om data in te zien en te gebruiken. Houd daar rekening mee als je erg op je privacy gesteld bent en hier bewust mee omgaat.

Het handige aan Widgetsmith is dat je ook een timer kunt instellen. Op die manier laat een widget 's ochtends bijvoorbeeld het weer zien en in de middag je kalender. Widgetsmith is gratis te gebruiken maar heeft ook een premiumversie waarmee je extra widgets ontgrendelt die vaker worden bijgewerkt.

Download Widgetsmith voor iOS (gratis)

Raziel: Dungeon Arena

Raziel: Dungeon Arena is een aanrader voor iedereen die dit weekend op zoek is naar een uitgebreid rollenspel op een iPhone of Android-telefoon. In de wereld van Raziel kruip je in de huid van een held die je aan de hand van zestien vaardigheden naar eigen smaak ontwikkelt. Zo vecht je je een weg door tien hoofdstukken en zestig levels vol met fantasiemonsters en grote eindbazen.

Naast het soloavontuur is er ook een multiplayermodus aanwezig, waarin je het samen met vrienden op kan nemen tegen enorme hordes aan vijanden. Ook qua presentatie is de game de moeite waard: met mooie lichteffecten, stemacteurs die het volledige spel ingesproken hebben en vloeiende animaties. Raziel: Dungeon Arena is gratis te downloaden voor zowel iOS als Android en heeft in-appaankopen.

Download Raziel: Dungeon Arena voor iOS en Android (gratis)