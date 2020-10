De vermoedelijke broncode van Microsoft-besturingssysteem Windows XP is online verschenen, meldt Bleeping Computer vrijdag.

Het databestand is in totaal 43 gigabyte groot en door een anoniem persoon op internetforum 4chan geplaatst. Naast de broncode van Windows XP zouden ook oude versies van MS DOS, Windows 2000, CE, Embedded en NT te vinden zijn.

Volgens de plaatser van de gegevens zijn de Windows XP-bronbestanden al jarenlang in handen van hackers. Dit is echter voor het eerst dat de data publiek wordt gedeeld.

Het is lastig om de echtheid van de bestanden te verifiëren. Microsoft heeft nog niet op het vermeende lek gereageerd.

Lek geeft idee van architectuur achter Windows XP

Een broncode laat de originele programmeertaal achter software zien. Dat was niet mogelijk bij de uiteindelijke software die voor klanten werd uitgebracht. Het lek geeft een idee van hoe de architectuur achter Windows XP er precies uitziet.

Het Windows XP-lek kan nieuwe inzichten geven in hoe Windows XP werkt. Dat brengt ook potentiële risico's met zich mee: cybercriminelen zouden bijvoorbeeld nieuwe gaten in de software kunnen ontdekken om te misbruiken.

Microsoft adviseert om te upgraden

Microsoft adviseert gebruikers van Windows XP al langere tijd om te upgraden, omdat het besturingssysteem al jaren niet meer wordt ondersteund. Het bedrijf brengt daarom geen updates uit voor beveiligingslekken die in de afgelopen jaren zijn ontdekt.

Volgens Bleeping Computer kan de broncode ook worden gebruikt om beveiligingslekken in Windows 10 te vinden, maar alleen als Microsoft nog dezelfde code in programma's gebruikt. Het is nog niet bekend of dit het geval is.