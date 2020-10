Facebook heeft drie verschillende nepnieuwsnetwerken opgerold, die allemaal vanuit Rusland werden voorzien van berichten. Dat meldt het sociale netwerk in een persbericht.

De netwerken hadden tezamen 214 Facebook-gebruikersaccounts in handen, die 35 pagina's en 18 groepen beheerden. Ook waren er 34 Instagram-accounts actief.

De pagina's werden door 8.500 mensen gevolgd, terwijl 9.500 mensen actief waren in de groepen. Op Instagram werden de accounts door 7.500 mensen actief bekeken.

De pagina's deden zich voor als nieuwsmedia, met links naar artikelen op externe websites. Op deze pagina's werd vooral ingespeeld op actueel nieuws, waarbij een poging werd gedaan de stemming te beïnvloeden.

Onduidelijk wie campagnes op touw zette

Dat gebeurde voornamelijk in Syrië, Oekraïne, Turkije, Japan, het Verenigd Koninkrijk en Belarus. In de Verenigde Staten hebben de netwerken ook nepnieuws verspreid, maar in mindere mate.

Het is onduidelijk wie de nepnieuwscampagnes exact op touw heeft gezet, maar alle activiteit op de accounts was afkomstig uit Rusland. Het land werd al eerder beschuldigd van het verspreiden van nepnieuws, onder andere bij de Amerikaanse verkiezingen in 2017 en na de MH17-aanslag.

Sociale media zetten zich de afgelopen weken, naarmate de verkiezingen in de Verenigde Staten van eind dit jaar dichterbij komen, vaker in tegen nepnieuws