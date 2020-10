Apple heeft de start-up Scout FM gekocht, bevestigt een woordvoerder van het bedrijf tegenover Bloomberg.

Verdere details over de koop zijn niet bekendgemaakt. Het is bijvoorbeeld onbekend wat Apple voor Scout FM heeft betaald.

Scout FM specialiseert zich in het maken van radiostations over bepaalde thema's, waarop podcasts over dit onderwerp worden afgespeeld. Deze werden aangeboden in apps voor iOS, Android en op de slimme speakers van Amazon.

De apps gebruikten kunstmatige intelligentie om te bepalen waar de gebruiker het liefst naar luistert. Daarbij werd gekeken naar luistergeschiedenis en ingestelde voorkeuren.

Al eerder verkocht

Scout FM werd in de loop van 2020 door Apple gekocht. De overname werd toen niet aangekondigd en het bedrijf werd gesloten, waarna personeel in dienst kwam van de techreus. Sindsdien zijn de apps ook niet meer beschikbaar. Na geruchten bevestigt Apple alsnog dat het Scout FM in handen heeft.

Apple was een van de eerste grote techbedrijven die in podcasts investeerden, door ze aan te bieden op iPods en andere apparaten. Muziekdiensten als Spotify integreren ook steeds vaker podcasts.