David Attenborough heeft een officieel Guinness World Record te pakken. Het Instagram-account van de 94-jarige presentator wist als snelste ooit een miljoen volgers te verzamelen.

Attenborough is sinds donderdag actief op het sociale netwerk. In ruim vier uur behaalde hij de grens van een miljoen volgers. Dat zijn er inmiddels meer dan 2,5 miljoen.

Het account wordt overigens niet door Attenborough zelf beheerd. Dat doen Colin Butfield en Johnnie Hughes, twee mannen die meewerkten aan een nieuwe natuurdocumentaire van Attenborough.

"Sociale media zijn niet Davids natuurlijke habitat", schreven ze donderdag in het bericht onder Attenboroughs eerste filmpje op Instagram. "Hoewel hij speciale boodschappen opneemt voor Instagram, helpen wij om zijn account te runnen."

In de eerste (en op het moment enige) video op het account waarschuwt Attenborough dat de wereld in gevaar is. "Continenten staan in brand, gletsjers smelten en koraalriffen sterven", zegt hij. "In de komende weken leg ik in deze opgenomen boodschappen uit wat de problemen zijn en wat we daaraan kunnen doen."

De video zelf is inmiddels ruim negen miljoen keer bekeken. Er zijn bijna 36.000 reacties geplaatst.

Attenborough verbreekt het record van Jennifer Aniston. De actrice is sinds oktober 2019 actief op Instagram. Binnen vijf uur en zestien minuten behaalde zij een miljoen volgers. Haar eerste bericht was een foto met castleden van Friends.