Facebook heeft een netwerk ontmanteld, dat door Russische diensten gebruikt kon worden om onjuiste informatie te verspreiden in aanloop van de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Dat schrijft het sociale medium op zijn website.

Het netwerk bevatte enkele honderden accounts, pagina's en groepen. Ze werden verwijderd vanwege het gebruik van "neppe identiteiten" en ander "onecht gedrag". Het netwerk was volgens Facebook gelinkt aan Russische inlichtingendiensten en mensen die door de Verenigde Staten worden beschuldigd zich met de presidentsverkiezingen in 2016 te hebben bemoeid.

De nepaccounts deden zich in het inmiddels offline gehaalde netwerk voor als journalisten en wetenschappers. Ze deelden met name artikelen over verkiezingen in Belarus (wat we voorheen Wit-Rusland noemden), politiek in Rusland en Oekraïne, en sociaal-economische problemen in de VS. De accounts waren vooral actief in Syrië en Oekraïne. Een klein deel daarvan focuste zich op de VS en het Verenigd Koninkrijk.

Nathaniel Gleicher, hoofd van het beveiligingsbeleid van Facebook, zegt dat de accounts gebruikt hadden kunnen worden in dezelfde "hack-and-leak-operaties" die Rusland in 2016 heeft gebruikt. Bij dit soort operaties worden per definitie van Facebook "documenten met gevoelige informatie gestolen, soms om ze te manipuleren en ze vervolgens uit te brengen om het publieke debat te sturen".

Gleicher zegt in de komende weken "dreigingen en trends te onderzoeken" om beïnvloeding van de verkiezingen in de VS tegen te gaan. "Vooral hack-and-leak-operaties staan op de radar", zegt hij tegen Reuters. "We willen er zeker van zijn dat de accounts worden uitgeschakeld, zodat ze dit soort operaties niet kunnen uitvoeren."

Rusland heeft niet op de berichtgeving gereageerd. In het verleden heeft het land vaak gezegd zich niet te bemoeien met verkiezingen in andere landen.