Apple heeft een update uitgebracht voor iOS 14 en iPadOS 14. Daarmee lost het bedrijf problemen op die ontstonden als mensen een browser of mailapp als standaard hadden ingesteld. Nadat een toestel opnieuw werd gestart, verdwenen de instellingen.

Sinds iOS 14 en iPadOS 14 is het mogelijk om zelf een standaard mail- of browserapp in te stellen. Daarmee wordt bijvoorbeeld een linkje automatisch geopend in een browser naar keuze, zoals Chrome of Firefox. Voorheen werd daarvoor automatisch Apples eigen browser Safari gebruikt.

Vanwege een probleem in het besturingssysteem werden nieuw ingestelde standaardapps na het herstarten van een iPhone of iPad teruggezet op de Apple-apps. Versies iOS 14.0.1 en iPadOS 14.0.1 lossen de bug op.

Overigens worden met de updates ook andere verbeteringen doorgevoerd, zoals een oplossing voor een probleem waarbij geen verbinding met een wifinetwerk werd gemaakt.

Apple bracht iOS 14 en iPadOS 14 vorige week uit. Met de update kunnen mensen onder meer widgets instellen op hun thuisscherm, waarmee ze bijvoorbeeld het weerbericht kunnen bekijken zonder daarvoor eerst een app te hoeven openen.