Amazon maakte donderdag zijn plannen voor de nieuwe cloudgamingdienst Luna bekend. De dienst maakt gebruik van de datacentra van Amazon Web Services om games direct naar je scherm te streamen, zodat je niks hoeft te downloaden.

Het bedrijf treedt daarmee in de voetsporen van Google (Stadia) en Microsoft (xCloud). In eerste instantie wordt Luna geleverd met toegang tot onder andere Control, Resident Evil 7, GRID, Yooka-Laylee and The Impossible Liar en Brothers: A Tale of Two Sons.

Ook komt er later dit jaar een speciaal Ubisoft-kanaal bij waar gebruikers zich op kunnen abonneren. Hiermee kunnen ze onder andere Ubisoft-games spelen op de dag dat ze wereldwijd uitkomen.

Volgens Amazon komen er snel meer themakanalen voor verschillende uitgevers en gamemakers. Het bedrijf levert ook een eigen controller, die direct aansluit op de cloud om de vertraging bij het spelen te beperken.

Gebruikers kunnen alvast toegang tot de dienst aanvragen. In de eerste maanden zal de dienst 6 dollar per maand kosten. Voor de controller moeten gamers 60 dollar neertellen. Europese prijzen zijn nog niet bekendgemaakt.

De dienst kan straks worden gebruikt op iOS en Android-apparaten, pc, Mac, en Amazons eigen Fire TV.