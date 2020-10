Amazon presenteerde donderdagavond de Ring Always Home Cam, een dronecamera die naar van te voren geselecteerde plekken in huis kan vliegen.

De camera zet zichzelf automatisch uit als de drone niet vliegt. De drone maakt geluid, zodat niemand zonder het te weten kan worden opgenomen, belooft Amazon.

De Home Cam gaat in de Verenigde Staten 249 dollar (ruim 213 euro) kosten en is daar vanaf 2021 te koop. Het is niet bekend wanneer de drone in Nederland op de markt komt.

Het apparaat werd aangekondigd tijdens het Amazon Devices Event, waar ook een nieuw autoalarm van Ring werd aangekondigd. Het Ring Car Alarm stuurt automatisch een bericht naar je telefoon als je auto door iets geraakt wordt, er ingebroken wordt of hij weggesleept wordt.

Amazon heeft zijn Echo Show opnieuw ontworpen. De Echo Show 10 heeft een scherm dat daadwerkelijk met je meedraait als je beweegt. Het is de bedoeling dat gebruikers zo bijvoorbeeld door de keuken kunnen lopen en nog steeds hun slimme scherm kunnen zien.