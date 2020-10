Fabrikanten van slimme polsbandjes en horloges leggen niet goed uit hoe ze de privacy van gebruikers die gevoelige data over bijvoorbeeld slaapritme en hartslag delen waarborgen, concludeert het Financieele Dagblad (FD) donderdag op basis van eigen onderzoek.

De zakenkrant deed onderzoek naar het privacybeleid van onder meer Apple, Garmin, Xiaomi, Huawei en Polar. Het FD concludeert dat in veel voorwaarden vage of verwarrende omschrijvingen staan over hoe de gadgets data verzamelen of verwerken.

Zo verbetert Garmin "functies en services", laat Xiaomi weten de data te delen met "zakenpartners" en gebruikt Huawei de gegevens voor "zakelijke ondersteuning". Apple, dat zich profileert als een bedrijf dat privacy hoog in het vaandel heeft staan, meldt dat gegevens gebruikt kunnen worden voor "verbetering van producten en diensten".

Het is onduidelijk of de fabrikanten de Europese privacyregels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) overtreden. Daarin staat dat bedrijven helder moeten uitleggen wat er met data gebeurt, maar de Nederlandse toezichthouder wilde tegenover het FD niet op het onderzoek reageren. Het is onduidelijk of de praktijken door een Europese waakhond onderzocht worden.

Fabrikant Fitbit ligt wel onder een vergrootglas van Brussel, dat de geplande overname door Google onderzoekt. De Europese Commissie onderzoekt wat het zou betekenen als Google de markt voor fitnesstrackers betreedt en daarmee onder meer toegang krijgt tot gezondheidsdata.