TikTok gaat advertenties voor dieetapps en -pillen verbieden, maakt het bedrijf bekend op zijn website. Daarnaast worden advertenties die een schadelijk of negatief lichaamsbeeld neerzetten beperkt. Met het beleid wil TikTok inzetten op een "positieve, inclusieve en veilige" omgeving voor gebruikers van de videoapp.

Advertenties die inspelen op gewichtsverlies zijn niet helemaal verboden, maar worden wel aan banden gelegd. Zo mogen dit soort reclames alleen TikTok-gebruikers van achttien jaar of ouder bereiken en mag in de advertentie geen "onverantwoordelijke claim" over gewichtsverlies gemaakt worden.

Daarnaast mogen dit soort advertenties geen negatief lichaamsbeeld of een negatieve relatie met eten neerzetten. Het kan bijvoorbeeld gaan om uitspraken waarin wordt ingespeeld op onvrede over het lichaam.

"Stigma over gewicht en body shaming (het veroordelen van bepaalde lichaamstypen, red.) vormen individuele en culturele uitdagingen", schrijft TikTok. "We weten dat het internet problemen die daarbij horen kan verergeren als ze niet aangepakt worden."

TikTok kwam eind 2019 onder vuur te liggen omdat mensen met overgewicht zouden worden gemarkeerd als "speciale gebruikers" die extra risico liepen op pestgedrag. Het sociale medium zou het bereik van deze personen hebben beperkt om ze te beschermen.