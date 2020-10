Facebook gaat politieke advertenties waarin vroegtijdig een winnaar van de Amerikaanse presidentsverkiezingen wordt uitgeroepen weren, meldt een woordvoerder op Twitter. Online reclames waarin de winst van Donald Trump of Joe Biden wordt verklaard, zijn pas toegestaan nadat het resultaat door Amerikaanse nieuwsmedia is uitgeroepen.

Dat is het geval als de uitslag via persbureau Reuters en de National Election Pool (NEP), een collectief van Amerikaanse nieuwsmedia, naar buiten komt. Advertenties die voor die tijd een overwinning claimen, worden geblokkeerd.

De maatregel is een uitbreiding van eerder aangekondigd beleid dat Facebook politieke advertenties een week voor de Amerikaanse verkiezingen helemaal niet meer toestaat. Destijds zei Facebook dat organisaties na de verkiezingsdag op 3 november hun politieke advertenties zouden kunnen hervatten.

Door de coronaviruspandemie zal stemmen per post waarschijnlijk een grote rol spelen in de presidentsverkiezing. Dat zou kunnen leiden tot een vertraging in het bekendmaken van de definitieve uitslag. Het officieel tellen van alle stemmen duurt normaal al enkele weken. Het snelste voorlopige resultaat van de verkiezing zal gebaseerd zijn op exitpolls.

De verdedigend presidentskandidaat Trump heeft regelmatig gezegd dat stemmen per post fraudegevoelig is. Volgens de Amerikaanse factcheckorganisatie Snopes wordt er inderdaad vaker gefraudeerd per briefstem dan een handmatig uitgebrachte stem, maar vormen alle vormen van frauduleuze stemmen slechts een minuscuul onderdeel van het totale aantal uitgebrachte stemmen.