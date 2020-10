Epic Games wijst bezitters van een iOS-apparaat erop dat ze de game Fortnite niet moeten verwijderen als ze updaten naar iOS 14. Zij kunnen de app daarna namelijk niet meer installeren, laat het bedrijf woensdag via Twitter weten.

Apple vraagt standaard of een gebruiker tijdelijk apps wil verwijderen als een apparaat niet voldoende ruimte voor een iOS-update heeft. Dat kan ertoe leiden dat het systeem Fortnite verwijdert.

Omdat het spel niet meer in de App Store te downloaden is, is het daarna onmogelijk om de app weer te installeren. Het besturingssysteem iOS 14 is sinds afgelopen week te downloaden.

Apple verwijderde de app in augustus, omdat Epic Games via een eigen interne winkel probeerde het betalingssysteem van Apple te omzeilen. Apple vraagt namelijk tot 30 procent commissie op digitale aankopen via de App Store. Epic Games is het daar niet mee eens.