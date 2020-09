Samsung brengt op 2 oktober zijn nieuwste smartphone, de Samsung Galaxy S20 Fan Edition (FE) op de markt. Dat maakte het bedrijf op woensdag bekend tijdens een Unpacked-presentatie.

De nieuwe smartphone is in zowel 4G als 5G-editie verkrijgbaar. Aan de voorkant krijgt de S20 FE een sterke 32 megapixel selfiecamera.

Achterop heeft de smartphone drie sensoren, twee van 12 megapixel en een van 8 megapixel. Je kan tot dertig keer inzoomen. Met de FE kan video in 4K-resolutie video worden opgenomen.

De S20 Fan Edition heeft een 6,5 inch AMOLED-scherm met een verversingssnelheid van 120 Hz. De telefoon heeft net als de Galaxy S20+ een batterij van 4.500 mAh.

De Fan Edition kost in zijn goedkoopste vorm 649 euro, en is in zes kleuren te verkrijgen.

Correctie: Een eerdere zin over 8K-capaciteiten van de camera is uit dit artikel verwijderd omdat de aangeleverde informatie niet elders te verifiëren was.