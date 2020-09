YouTube gaat gebruikers om een ID-kaart of creditcard vragen als het niet kan vaststellen of een gebruiker achttien jaar of ouder is en video's voor volwassenen wil bekijken. De videosite, onderdeel van Google, schrijft op zijn blog dat het op die manier wil controleren of gebruikers oud genoeg zijn om video's te bekijken die het voor kinderen ongeschikt acht.

Het controlesysteem wordt "de komende paar maanden" in gebruik genomen. De maatregel is het gevolg van Europese regels die minderjarigen beter moeten beschermen tegen schadelijke video's online.

YouTube beperkt video's voor minderjarigen onder meer bij geweld, grof taalgebruik of seksueel getinte inhoud. De video's zijn dan alleen te bekijken als de YouTube-gebruiker is ingelogd en achttien jaar of ouder is.

In Nederland moeten mensen sowieso zestien jaar of ouder zijn om een Google-account te beheren. In een aantal andere EU-landen ligt de minimumleeftijd lager.

YouTube maakt ook bekend dat het bedrijf op termijn vaker software wil inzetten om op eigen initiatief video's af te schermen voor minderjarigen. Hoewel mensen "doorgaans het beste kunnen beoordelen wie hun content zou moeten kunnen bekijken", gaat YouTube inzetten op automatische beslissingen. Videomakers kunnen bezwaar maken als ze vinden dat YouTube hun video onterecht heeft beperkt.