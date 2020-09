Facebook heeft voor het eerst Chinese accounts offline gehaald voor bemoeienis met de Amerikaanse politiek. De accounts spraken zich in de Verenigde Staten onder meer uit voor en tegen presidentskandidaten Donald Trump en Joe Biden, maar hadden "bijna geen volgers", aldus Facebook.

Het gaat om 155 neppe Facebook-accounts die zich met name richtten op Zuidoost-Azië en in het Chinees en Filipijns berichten plaatsten, meldt Facebook. Volgens het bedrijf zit een aantal personen uit de Chinese regio Fujian, grenzend aan de zeestraat met Taiwan, achter het gecoördineerde misleidende gedrag.

Nathaniel Gleicher, hoofd van het beveiligingsbeleid van Facebook, zegt dat het de eerste keer is dat het bedrijf accounts uit China vanwege bemoeienis met de Amerikaanse politiek offline haalt.

Volgens Gleicher lijkt het erop dat de accounts zich op de VS richtten om hun publiek te vergroten. "Het volume van de content is zo laag dat het heel erg moeilijk is om vast te stellen wat hun doel is", zegt hij.

De personen achter de accounts gebruikten software om te doen alsof ze afkomstig waren uit een andere regio dan China.

Het misleidende gedrag uit China wordt bekend in een tijd van de slechte politieke verhoudingen tussen het land en de VS. De Amerikaanse president Trump probeert de Chinese apps WeChat en TikTok van Amerikaans grondgebied te weren, omdat ze de nationale veiligheid zouden bedreigen.