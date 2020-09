Bose brengt opnieuw slaapoordoppen op de markt. De Bose Sleepbuds II zijn vanaf 13 oktober te koop, meldt het bedrijf dinsdag. De fabrikant bracht in 2018 al dergelijke oortjes uit, maar moest deze vanwege accuproblemen uit de schappen halen. De problemen zijn inmiddels verholpen.

De Sleepbuds zijn te vergelijken met andere draadloze oortjes. Je koppelt ze via bluetooth aan je telefoon en ze zijn uitgerust met ruisonderdrukking. Daardoor wordt het omgevingsgeluid weggedrukt.

In tegenstelling tot gewone oortjes komt er geen muziek uit de Sleepbuds en kun je er ook niet mee bellen. Ze zijn bedoeld om je nachtrust te verbeteren als je snel last hebt van geluiden van buiten of als iemand snurkt. Naast de ruisonderdrukking kunnen de oordoppen rustgevende geluiden afspelen, zodat je makkelijker in slaap kunt vallen.

Het grootste probleem met de eerste versie van de Sleepbuds was dat ze niet lang genoeg meegingen. De batterij hield het niet een nacht vol, waardoor de nachtrust van gebruikers alsnog verstoord werd. De problemen konden niet makkelijk verholpen worden en daarom besloot Bose de oortjes terug te roepen.

In deze nieuwe versie van de Sleepbuds is een andere batterij gebruikt. Het gaat om een batterij die ook in hoortoestellen zit. De nieuwe accu moet tot tien uur meekunnen, ruim voldoende voor een gemiddelde nachtrust.

De Sleepbuds II zijn vanaf 13 oktober beschikbaar en kosten 269,95 euro.