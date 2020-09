Microsoft heeft dinsdag in een blogpost nieuwe functies voor Microsoft Teams aangekondigd, die binnenkort met een update worden toegevoegd aan het samenwerkingsplatform. De update is voor een groot deel gericht op videobellen en zorgt er onder andere voor dat deelnemers als groep in een virtuele ruimte geprojecteerd kunnen worden.

Microsoft wil gebruikers met de Together-modus het gevoel geven dat ze dichter bij elkaar zijn. In deze modus kunnen deelnemers in bijvoorbeeld een vergader- of collegezaal geprojecteerd worden. Hierdoor lijkt het alsof iedereen in dezelfde ruimte is. Het gaat om het gedeelte van het lichaam dat via de webcam van de gebruikers te zien is.

De functie is een aanvulling op de speciale achtergronden die je tijdens het videobellen al kon instellen. Als je een achtergrond instelt, zien anderen niet de ruimte waarin je je bevindt.

Daarnaast wil Microsoft het makkelijker maken om met grote groepen te vergaderen. In de update zit een functie waarmee de leider van een groepsgesprek andere leden in groepen kan opdelen. Groepen kunnen dan onderling overleggen en de leider van de vergadering kan dan bij de verschillende groepjes aansluiten om mededelingen te doen of vragen te stellen.

Deze aparte groepjes kunnen handig zijn voor brainstormsessies of trainingen waarbij tijdens een presentatie moet worden overlegd of een opdracht moet worden gemaakt.

Deze functie verschijnt in oktober in Microsoft Teams. De Together-modus volgt later dit jaar.