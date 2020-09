Een 39-jarige Brit is in de Verenigde Staten veroordeeld tot vijf jaar cel voor lidmaatschap van The Dark Overlord. Nathan Wyatt is de eerste verdachte van het hackerscollectief die in de VS is veroordeeld.

Volgens de Amerikaanse justitie heeft Wyatt bekend vanaf 2016 deel te hebben uitgemaakt van de hackersgroep The Dark Overlord, die onder meer afleveringen van de Netflix-serie Orange Is the New Black lekte.

De Brit werd in 2016 aangeklaagd en drie jaar later aan de Verenigde Staten uitgeleverd.

Wyatt is in de VS veroordeeld voor samenzwering tegen de federale staat, waarvoor hij de maximale gevangenisstraf heeft gekregen. Aanklachten met betrekking tot identiteitsfraude en het dreigen met hacks zijn volgens CyberScoop komen te vervallen.

Het is onbekend hoeveel leden The Dark Overlord precies heeft. De autoriteiten van Servië maakten in 2018 bekend een ander vermeend lid van de groep te hebben opgepakt. De status van de vervolging van deze 39- of 40-jarige persoon is onbekend.