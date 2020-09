Fabrikant HMD Global kondigt dinsdag twee nieuwe smartphones aan, die later dit jaar verschijnen. Het gaat om de Nokia 3.4 en de Nokia 2.4. De twee toestellen zijn allebei onder de 200 euro.

De Nokia 3.4 is het duurdere toestel van de twee. De telefoon heeft een 6.39 inch scherm, met een resolutie van 720x1560. De smartphone is uitgerust met een dualcamera van 13 en 5 Megapixels. De frontcamera heeft 5 megapixels. De Nokia 3.4 komt in drie verschillende varianten. De goedkoopste versie heeft 3 GB werkgeheugen en 32 GB opslagruimte, de duurste variant heeft 4 GB werkgeheugen en 64 GB opslagruimte.

Opvallend genoeg heeft de goedkopere Nokia 2.4 een iets groter scherm van 6,5 inch met een resolutie van 720x1600. De smartphone is uitgerust met 13 megapixelcamera en een met een 5 megapixelcamera aan de voorzijde van het toestel. De telefoon komt in twee varianten. De goedkoopste versie heeft 2 GB werkgeheugen en 32 GB opslagruimte. De duurdere versie krijgt 3 GB werkgeheugen en 64 GB opslagruimte.

Het is de bedoeling dat de Nokia 2.4 eind deze maand in de winkels ligt, voor 129 euro. De Nokia 3.4 is vanaf oktober verkrijgbaar vanaf 149 euro. HMD Global kondigde eerder al de Nokia 8.3 aan. Dit is het high-endmodel van de fabrikant dat ook 5G zal ondersteunen. Dit toestel is inmiddels in Nederland verkrijgbaar vanaf 579 euro.