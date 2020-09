Na het oprollen van de marktplaats Wall Street Market op het darkweb in 2019 zijn in totaal 179 verkopers gearresteerd, maakt de politie dinsdag bekend. In Nederland zijn acht mensen aangehouden. Mogelijk worden nog meer personen aangehouden, omdat de opsporingsdiensten nog altijd proberen de identiteit van verkopers te achterhalen.

In mei 2019 werd bekend dat Europese autoriteiten de marktplaats, waar voornamelijk drugs werden verhandeld, hadden overgenomen. Wall Street Market was na het wegvallen van andere handelsplaatsen een van de grootste overgebleven platformen op het darkweb.

Het darkweb is een deel van het internet dat niet met reguliere browsers bereikt kan worden. Met de speciale Tor-browser, die de identiteit van gebruikers beschermt, kunnen deze websites wel bezocht worden. Dit deel van het internet wordt niet alleen voor illegale activiteiten gebruikt. Onder anderen activisten en journalisten gebruiken het darkweb om anoniem te blijven en tegenwerking door onderdrukkende regimes te voorkomen.

Toen de tegen Wall Street Market gerichte internationale operatie werd bekendgemaakt, liet de Nederlandse politie weten dat op de marktplaats zeker tweehonderd Nederlanders actief waren. In totaal zouden vijfduizend drugsverkopers de site hebben gebruikt.