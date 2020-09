TikTok verwijderde in de eerste zes maanden van dit jaar 104 miljoen video's, zo maakte het platform dinsdag bekend in een rapport. De video's waren niet in lijn met de voorwaarden van TikTok. Volgens eigenaar ByteDance gaat het om minder dan 1 procent van alle video's die tussen januari en juni van dit jaar naar het platform werden geüpload.

De verwijderde video's voldeden niet aan de regels van TikTok doordat ze bijvoorbeeld gewelddadige beelden bevatten of haat zaaien. 90 procent van deze video's kon offline worden gehaald voordat er iemand naar kon kijken. 3,6 procent van de verwijderde video's werd offline gehaald nadat ze waren gerapporteerd door een gebruiker.

Het land waar de meeste video's offline werden gehaald, is India: daar werden bijna 38 miljoen video's verwijderd door TikTok. Op de tweede plek staat de Verenigde Staten met bijna tien miljoen verwijderde video's. Het is niet bekend hoeveel video's van Nederlandse gebruikers werden verwijderd.

TikTok-baas Vanessa Pappas deed dinsdag ook een oproep aan andere socialemediaplatforms om meer samen te werken om verspreiding van zeer gewelddadige beelden en berichten tegen te gaan. Pappas wil graag dat de platforms elkaar inlichten als er opeens gewelddadige berichten verspreid worden op sociale media, zodat ze er samen tegen op kunnen treden.

De oproep komt na ophef over een video die begin september op TikTok werd gedeeld. In de video was een man te zien die zelfmoord pleegt. ByteDance had grote moeite om de video offline te krijgen, doordat de video steeds opnieuw werd geüpload.