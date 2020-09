Google heeft een nieuwe versie van Gmail uitgebracht. Daarmee kan de app als standaard e-mailapp worden gebruikt op iPhones die met iOS 14 werken.

Apple heeft zijn besturingssysteem iOS met versie 14 iets meer opengesteld. Gebruikers kunnen hierdoor apps van derden instellen als standaard voor bepaalde taken, terwijl daarvoor voorheen automatisch naar apps van Apple werd geschakeld.

Zo is de Gmail-app van Google voor iOS 14 vernieuwd en als standaard mailapp te gebruiken. De verandering is ook doorgevoerd op de iPad, voor mensen die iPadOS 14 hebben geïnstalleerd.

Ook browsers kunnen met iOS 14 en iPadOS 14 worden ingesteld. Mensen die liever Chrome gebruiken dan Safari, kunnen die browser voortaan als standaard instellen op hun mobiele apparaat. Daarmee worden linkjes direct in Chrome geopend in plaats van in Safari. Browsers als Edge en Firefox worden eveneens ondersteund.

Momenteel kampt iOS 14 wel met een bug. Hierdoor worden nieuw ingestelde standaardapps na het opnieuw opstarten van de telefoon of tablet teruggezet naar apps van Apple. De gebruiker moet standaardapps daardoor weer opnieuw instellen. Het is niet bekend wanneer het probleem wordt opgelost.