Speluitgever Blizzard maakt op zijn blog bekend zijn beurs BlizzCon alsnog door te laten gaan, maar dan wel online. De tot BlizzConline gedoopte gamebeurs is 19 en 20 februari 2021 enkel virtueel te volgen.

Normaal gesproken vindt BlizzCon in november plaats. Op de beurs worden vaak nieuwe delen van bekende spellen aangekondigd, zoals World of Warcraft, Overwatch, Starcraft en Diablo. Ook vinden er vaak grote e-sportevenementen plaats.

Het is niet duidelijk wat Blizzard in februari zal laten zien. Waarschijnlijk komen in elk geval eerder aangekondigde games terug, zoals Overwatch 2 en Diablo 4. Ook zijn er nog geen details over wat het bedrijf van plan is te doen met de e-sportevenementen.

Blizzard maakte in mei bekend dat BlizzCon dit jaar niet meer zou doorgaan. Het bedrijf zei daar toen direct bij dat er opties werden bekeken om het evenement online te laten plaatsvinden. "Dat willen we zo snel mogelijk doen, maar omdat we dit niet gewend zijn, wordt dat waarschijnlijk begin volgend jaar", zei de uitgever.

Vanwege de uitbraak van COVID-19 werden dit jaar meerdere grote gamebeurzen afgelast. Zo konden de Gamescom in Keulen en de E3 in Los Angeles niet doorgaan.