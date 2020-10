Een man en vrouw uit Rotterdam bestelden meer dan duizend modems bij VodafoneZiggo om daarmee vervolgens ruim 100.000 euro aan bitcoins en tegoeden te stelen.

Het tweetal bestelde VodafoneZiggo-modems onder valse namen en adressen, waarna de apparaten bij afhaalpunten werden geleverd.

Als die eenmaal waren aangesloten, misbruikten de man en vrouw het bijbehorende telefoonabonnement om betaalnummers te bellen.

Via die nummers werden meerdere aankopen gedaan, zonder dat die bij hen in rekening werden gebracht.

Minstens 125.000 euro

De zwendel nam grote proporties aan: in minder dan twee jaar tijd bestelden ze 1.161 modems, die bij een van de verdachten thuis en in een gehuurde box werden opgeslagen. Er werd in ieder geval 108.607 euro aan bitcoins en bel- en goktegoed buitgemaakt, al gaat de rechtbank ervan uit dat minstens 125.000 euro is gestolen.

De kosten kwamen uiteindelijk voor rekening van VodafoneZiggo en KPN, omdat er geen echte klanten aan de bestelde abonnementen gekoppeld waren.

Achttien maanden cel

De man is vrijdag 18 september in Rotterdam wegens oplichting veroordeeld tot een gevangenisstraf van achttien maanden, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Zijn straf is hoger dan die van de vrouw. Zij kreeg een gevangenisstraf van 180 dagen, waarvan 103 dagen voorwaardelijk.

Het verschil in straf hangt samen met het strafblad van de man, die eerder is veroordeeld voor vermogensdelicten. Het tweetal is wel vrijgesproken van computervredebreuk en gewoontewitwassen.