TikTok wordt onder de deal met Oracle en Walmart ondergebracht in een nieuw dochterbedrijf van het Chinese ByteDance, TikTok Global, dat voor 20 procent eigendom wordt van de twee Amerikaanse bedrijven. Dat schrijft TikTok op maandag in een verklaring.

De twee bedrijven zullen zich tijdens een vroege financieringsronde inkopen, aldus TikTok. Oracle neemt de zorg voor alle gebruikersgegevens voor de Amerikaanse tak van TikTok op zich om "te voldoen aan alle Amerikaanse veiligheidseisen".

Dat betekent dat de meerderheid van het bedrijf niet officieel in handen komt van Amerikaanse partijen, iets wat Oracle en Walmart wel beloofd hebben. Reuters schrijft dat sommige bronnen binnen de organisatie stellen dat 41 procent van ByteDance al in handen is van Amerikaanse investeerders, en dat er daarom sprake is van een Amerikaanse meerderheid.

Volgens Oracle en Walmart zijn vier van de vijf bestuurders van TikTok Global straks Amerikaans. In ieder geval zal Doug McMillon van Walmart plaatsnemen in het bestuur, maar TikTok noemde tegen Reuters verder vooral namen uit het bestuur van het Chinese moederbedrijf ByteDance.

TikTok zal het Amerikaanse hoofdkantoor behouden en onderbrengen in Global, schrijft het in een verklaring. De algoritmen achter TikTok blijven in handen van ByteDance. Het bedrijf zal wel 5 miljard dollar (4,2 miljard euro) aan belasting afdragen aan de Verenigde Staten.

Een beoogd verbod op TikTok in de VS werd dit weekend stilgelegd. Volgens Trump zou de nieuwe deal met TikTok tegemoet komen aan zijn eis dat de Amerikaanse tak van TikTok los komt te staan van China.