Een rechter in de Verenigde Staten heeft een verbod van het Amerikaanse ministerie van Handel zondag geblokkeerd. Hierdoor mogen Apple en Google de WeChat-app gewoon blijven aanbieden via de App Store en Play Store.

De regering van president Donald Trump wil een verbod op de Chinese apps TikTok en WeChat, omdat deze apps de nationale veiligheid in gevaar zouden kunnen brengen volgens Trump. Het verbod zou op 20 september ingaan. Hierna zouden Google en Apple de apps niet meer mogen aanbieden in de Amerikaanse app-winkels.

Gebruikers van WeChat stapten naar de rechter om het verbod aan te vechten en hebben gelijk gekregen. Volgens rechter Laurel Beeler uit Californië is het verbod in strijd met het Eerste amendement van de Grondwet van de Verenigde Staten en daarom mag het Amerikaanse ministerie van Handel het verbod niet doorzetten.

Het ministerie van Justitie heeft de rechter nog gevraagd het verbod niet te blokkeren, maar volgens de rechter is het recht om vrij te kunnen communiceren in dit geval belangrijker. Door het verbod op WeChat zou een belangrijk communicatiemiddel worden verboden voor een grote groep Amerikanen; in het bijzonder de Chinees-Amerikaanse gemeenschap in het land maakt veel gebruik van WeChat.

TikTok-eigenaar ByteDance heeft een verbod op zijn app ook weten te voorkomen door een deal te sluiten met Walmart en Oracle. Doordat TikTok nu voor een groot deel in handen komt van Amerikaanse bedrijven en de data van gebruikers in de VS wordt verwerkt, mag de app wel beschikbaar blijven voor Amerikanen van de regering.