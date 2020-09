Welke zwart-witprinter is de beste? En welke heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

Als je alleen in zwart wilt printen, kom je al snel uit op een laserprinter, hoewel er nu ook inkttankprinters zijn. Een laserprinter maakt haarscherpe teksten en je hebt geen last van uitdrogende inkt.

De Consumentenbond test zwart-witprinters op onder meer afdrukprestaties, aandacht voor het milieu, inkt- en tonerkosten en netwerkcapaciteiten. Er zijn in totaal 54 zwart-witprinters getest die goed verkrijgbaar zijn, waarvan 29 all-in ones.

De zwart-witprinter van Canon komt als Beste uit de Test. De beste prijs-kwaliteitverhouding gaat naar de zwart-witprinter van Brother.

Beste uit de Test: Canon i-SENSYS MF269dw Prijs: 356 euro

Testoordeel: 7,7

Dubbelzijdig afdrukken: ja

Wifi: ja

De Canon i-SENSYS MF269dw is een laserprinter die kan scannen en kopiëren. De prijs maakt al duidelijk dat dit een printer is voor mensen die veel willen printen. Het printen gaat snel en de kwaliteit van de prints is op normaal papier zeer goed.

Ook belangrijk: de kosten van het inkt- of tonergebruik zijn laag. Het wordt voordelig als je vanaf 210 pagina's per maand print. En er kan veel papier (250 vellen) in deze Canon.

Hoewel de Canon i-SENSYS MF269dw op alle punten behoorlijk goed scoort, geldt dat niet voor het vermogen om ermee te kopiëren. Al krijgt dat nog wel een voldoende.

Deze zwart-witprinter kan printen, scannen en kopiëren. Het is mogelijk automatisch dubbelzijdig af te drukken. De maximale papiergrootte is A4. Er is automatische papierdoorvoer voor het scannen en kopiëren. Verbinding maken met wifi is mogelijk.

De Brother print heel snel. De kosten van inkt- en tonerverbruik zijn laag. Er kan bovendien veel papier (250 vellen) in.

Het is wel een nadeel dat de Brother niet dubbelzijdig kan scannen.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van NU.nl en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.