De Amerikaanse president Donald Trump heeft zaterdag tijdens een persconferentie in het Witte Huis laten weten achter het plan voor een deal tussen Oracle en TikTok-eigenaar ByteDance te staan. Eerder deze week zei Trump te verwachten dat de deal niet kon doorgaan. Vanwege de overeenkomst is de invoering van een Amerikaans verbod op de app, dat zondag van kracht zou worden, met een week uitgesteld.

De Amerikaanse regering wil dat TikTok in handen van een Amerikaans bedrijf komt, omdat de van oorsprong Chinese app een bedreiging voor de nationale veiligheid van de VS zou vormen.

Het Amerikaanse bedrijf Oracle kondigde maandag aan dat er een voorstel voor een deal met ByteDance naar de Amerikaanse regering was gestuurd. Trump liet woensdag weten het voorstel nog niet te hebben bestudeerd, maar te verwachten dat de deal niet aan de eisen voldoet.

Trump schaart zich nu toch achter de overeenkomst, die ervoor moet zorgen dat TikTok nog altijd in de VS gebruikt mag worden.

ByteDance moest voor zondag een deal met een Amerikaans bedrijf sluiten. Als een overeenkomst zou uitblijven, dreigde Trump de app helemaal te verbieden. Amerikaanse appwinkels zouden TikTok in dat geval niet meer mogen aanbieden.

In de nacht van zaterdag op zondag (Nederlandse tijd) maakte het Amerikaanse ministerie van Handel bekend dat het verbod met een week wordt uitgesteld vanwege "positieve ontwikkelingen".

Trump: 'Vragen over veiligheid zijn beantwoord'

Volgens de Amerikaanse president heeft Oracle alle vragen over de nationale veiligheid beantwoord en zullen er door de deal 25.000 extra banen worden gecreëerd. "De veiligheid zal 100 procent zijn. Het conceptplan zou een fantastische deal voor de VS betekenen", aldus Trump.

Als onderdeel van de deal moet een nieuw bedrijf de taken van TikTok in de VS overnemen. Volgens Trump zal dit bedrijf volledig in handen zijn van Oracle en de Amerikaanse supermarktketen Walmart.

De Chinese regering moet nog wel toestemming voor de deal geven.