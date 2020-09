Het Amerikaanse bedrijf Zoox mag in de staat Californië zelfrijdende auto's testen zonder dat er een bestuurder achter het stuur zit. De lokale transportautoriteit heeft Zoox, dat onlangs werd gekocht door Amazon, toestemming gegeven om in Foster City, ten zuiden van San Francisco, met twee voertuigen de weg op te gaan.

Californië is een aantrekkelijke staat voor bedrijven zoals Zoox. Naast de aanwezigheid van veel techbedrijven in Silicon Valley kent de staat ook een zonnig klimaat, wat gunstig is voor het testen van zelfrijdende voertuigen. De auto's van Zoox mogen echter ook met lichte regen of mist getest worden.

Zoox is het vierde bedrijf dat van Californië dit soort tests mag uitvoeren. Eerder verleende de transportautoriteit al een vergunning aan de bedrijven Nuro, AutoX en Waymo. Dat laatste bedrijf stond voorheen bekend als het Google-project dat aan autonoom rijden werkt, maar is inmiddels een zelfstandig bedrijf.

In juni maakte Amazon bekend Zoox te hebben overgenomen. Eerder investeerde de internetgigant al in Aurora, een bedrijf dat is opgericht door de man die acht jaar aan de leiding stond van Googles project voor zelfrijdende auto's.