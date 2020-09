Amerikaanse techbedrijven mogen vanaf 20 september niet langer de Chinese apps TikTok en WeChat aanbieden in hun appwinkels, maakt het Amerikaanse ministerie van Handel vrijdag bekend.

Vanwege de maatregel mogen Amerikaanse bedrijven zoals Apple en Google niet langer "diensten aanbieden waarbij WeChat of TikTok worden gedistribueerd of in stand gehouden".

Ook updates voor beide apps mogen niet door de techbedrijven worden verspreid. Daarnaast is het aanbieden van Amerikaanse betaalsystemen binnen beide apps verboden.

Het verbod zat er al aan te komen. De Amerikaanse president Donald Trump liet onlangs weten dat hij de Chinese apps wilde verbieden, omdat anders de nationale veiligheid in het geding zou komen.

Critici waarschuwen voor mogelijke spionage via de Chinese apps, omdat de Chinese overheid informatie kan opvragen. Er is vooralsnog geen concreet bewijs dat dit is gebeurd.

Mogelijke overname van TikTok

Het ministerie verbiedt Amerikaanse bedrijven ook om de apps in kwestie hosting of diensten te leveren. Die maatregel wordt voor WeChat op 20 september van kracht, waarna voor TikTok vanaf 12 november dezelfde beperking geldt.

Mogelijk zal het besluit uiteindelijk geen invloed op TikTok hebben. Trump zei bereid te zijn de app toe te laten, mits de Amerikaanse activiteiten door een Amerikaans bedrijf worden overgenomen. De onderhandelingen daarover lopen nog.

Alleen verboden in de VS

Het ministerie spreekt in de aankondiging expliciet over distributie binnen de Verenigde Staten. Dit zou betekenen dat de Amerikaanse bedrijven de software nog wel in andere landen mogen aanbieden.

Sancties tegen het Chinese Huawei waren verstrekkender. Amerikaanse techbedrijven mogen daar niet meer mee onderhandelen. Dat heeft ook impact op Europese toestellen. Zo mag Google de telefoonfabrikant geen volledige versies van zijn besturingssysteem Android meer aanleveren.