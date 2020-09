De Duitse politie is een moordonderzoek gestart vanwege het overlijden van een vrouw tijdens een ransomware-aanval op een ziekenhuis in Düsseldorf, melden verscheidene Duitse media.

De politie kijkt of de ransomware-aanval de oorzaak is van de dood. De cybercriminelen drongen binnen op ziekenhuiscomputers, die ze vervolgens onbruikbaar maakten door ransomware te verspreiden.

Een patiënt werd voor haar noodoperatie naar een ander ziekenhuis gestuurd, omdat spoedgevallen tijdens de storing niet in behandeling genomen konden worden. Ze overleed voordat ze in het tweede ziekenhuis arriveerde.

Hackers of ziekenhuis mogelijk schuldig

Het politieonderzoek moet aantonen of de ransomware-aanval een rol speelde in het overlijden. Persbureau DPA dacht eerst dat er specifiek onderzoek naar dood door schuld werd gedaan, maar dit bleek later niet het geval te zijn.

Als de ransomware wordt gezien als de doodsoorzaak, dan is het volgens experts voor het eerst dat een dergelijke cyberaanval het leven van een persoon heeft gekost en hackers hiervoor veroordeeld kunnen worden. De aanvallers zijn nog niet gevonden.

Niet het doelwit

Volgens het Duitse RTL was het ziekenhuis niet het originele doelwit van de ransomware-aanval. Bij dergelijke aanvallen sturen hackers vaak losgeldbrieven, waarin ze beloven de computers te ontgrendelen na betaling.

Zo'n brief ontving het ziekenhuis niet, maar een nabijgelegen universiteit kreeg wel een losgeldbericht binnen.

Het Duitse persbureau DPA meldde in eerste instantie dat de politie onderzoek deed naar dood door schuld, wat wij in dit artikel hadden overgenomen. Dit bleek niet zo te zijn, waarna we ons verhaal hebben aangepast.