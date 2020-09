Jeugdsentiment ophalen met de Teenage Mutant Ninja Turtles, een intergalactisch avontuur beleven in Songbringer en een nieuwe app voor ouders in spe: dit zijn de Apps van de week.

Songbringer

Songbringer is een unieke sciencefiction-game die afgelopen week voor iPhones en iPads is uitgekomen. In het spel kruip je in de huid van Rog, een muzikant die het universum afreist en tijdens een van zijn avonturen een klein zwaard aantreft op de planeet Ezkerra. Zonder dat hij het weet ontketent hij hiermee een eeuwenoud kwaad.

1 Bekijk hier de trailer van Songbringer

Hier begint het spel en krijg je als speler de opdracht om het mysterieuze kwaad te verslaan. De levels, tien kerkers in totaal, worden automatisch gegenereerd zodat ze er altijd iets anders uitzien en niet voorspelbaar worden. De gameplay bestaat vooral uit puzzels oplossen, opdrachten uitvoeren en eindbazen verslaan.

Gaandeweg haal je nieuwe wapens in huis en maak je hoofdpersoon Rog sterker. Tot slot mag ook het fraaie pixelachtige design van de game niet onbenoemd blijven: de game is namelijk een hommage aan de Zelda-games.

Download Songbringer voor iOS (gratis, met in-app aankopen)

Baby Journal

Deze app is voor kersverse ouders en papa's en mama's in spe. Met Baby Journal kun je namelijk de zwangerschap en eerste maanden en jaren van je kindje op een makkelijke en leuke manier vastleggen. Aan de hand van foto's, korte tekstjes en speelse filters leg je alle mijlpalen van je (ongeboren) kind vast.

Baby Journal is dus eigenlijk een ouderwets plakboek, maar dan op je smartphone. De app zit boordevol vooraf gemaakte collages waar je zelf foto's aan kunt toevoegen. Ook zijn er meer dan genoeg filters om plaatjes na te bewerken en achtergronden beschikbaar. De app is niet beschikbaar voor Android-telefoons.

Download Baby Journal voor iOS (gratis)

TMNT: Mutant Madness

Keek je vroeger ook altijd naar de Teenage Mutant Ninja Turtles op tv? Dan is er goed nieuws, want sinds afgelopen week is er een nieuwe game uitgekomen met Leonardo, Raphael, Michelangelo en Donatello in de hoofdrol. Ook Meester Splinter maakt natuurlijk zijn opwachting.

1 Bekijk hier de trailer van TMNT: Mutant Madness

Mutant Madness is qua spelervaring een roleplayinggame (rpg). Je bent in de praktijk dus veel bezig met het sterker maken van je team. Ook moet je je hoofdkwartier, het welbekende riool, in de tussentijd blijven versterken en uitbreiden.

Het uiteindelijke doel van de game is om alle slechteriken, zoals Shredder en Krang, een kopje kleiner te maken. Dat doe je door deel te nemen aan gevechten. Je teamleden vergaren hierbij ervaringspunten die ze weer kunnen besteden aan het leren van nieuwe vaardigheden. Al met al is TMNT: Mutant Madness daarmee een behoorlijk uitgebreide game.

Download TMNT: Mutant Madness voor Android of iOS (gratis, met in-app aankopen)