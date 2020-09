Twitter dwingt gebruikers van gevoelige Amerikaanse accounts, die tijdens de verkiezingsperiode het risico lopen doelwit van hackers te worden, een sterk wachtwoord te gebruiken. Het gaat onder meer om accounts gelinkt aan presidentscampagnes, politieke partijen en politieke kandidaten, maakte het bedrijf donderdag bekend op zijn blog.

Een sterk wachtwoord bevat volgens Twitter minimaal tien tekens en is een willekeurige mix van hoofdletters, kleine letters, cijfers en symbolen. Hoe langer een wachtwoord is, des te beter het account is beveiligd.

Twitter gaat gebruikers van gevoelige accounts die aan de eis moeten voldoen een melding sturen. Geselecteerde gebruikers met een zwak wachtwoord moeten dat de eerstvolgende keer dat ze inloggen veranderen.

De gebruikers worden ook gevraagd een e-mailadres of telefoonnummer in te voeren om het wachtwoord te kunnen resetten. Daarmee worden de accounts beschermd tegen ongevraagde pogingen van buitenaf om het wachtwoord aan te passen. Het verversen van het wachtwoord kan dan alleen aangevraagd worden met de extra informatie.

"Hoewel we sommige accounts hiertoe verplichten vanwege de gevoeligheid van de verkiezingsperiode, kan iedereen op Twitter deze beveiligingsmaatregelen gebruiken", schrijft Twitter. Het bedrijf moedigt zijn gebruikers ook aan dat te doen.

Vrij Nederland publiceerde begin september een artikel waarin drie hackers beweren het account van de toenmalige presidentskandidaat Donald Trump met het wachtwoord yourefired (you're fired: Engels voor je bent ontslagen) binnen wisten te komen. Dat zou zijn gebeurd in oktober 2016, enkele dagen voordat Trump de presidentsverkiezingen won.