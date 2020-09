De Amerikaanse non-profitorganisatie Internet Archive gaat samenwerken met softwarebedrijf Cloudflare, maken de twee bedrijven bekend. Websites die van Cloudflares dienst gebruikmaken om te voorkomen dat die offline gaan, kunnen voortaan een archiefpagina laten zien als dat onverhoopt toch gebeurt.

Met de Wayback Machine van het Internet Archive is het al mogelijk om gearchiveerde pagina's te bekijken. Daarmee kunnen mensen bijvoorbeeld controleren hoe een site er op een eerder moment heeft uitgezien. De pagina moet dan wel op een bepaald moment handmatig zijn gearchiveerd.

Cloudflare, dat meerdere producten biedt om de bereikbaarheid van websites te garanderen, laat zijn klanten nu ook regelmatig automatisch pagina's archiveren. Mocht de site op een gegeven moment onbereikbaar zijn, dan zoekt het bedrijf via de Wayback Machine naar de recentste gearchiveerde pagina.

De gearchiveerde pagina is geen volledig werkende versie van de site. Interactieve onderdelen, zoals discussiefora of webwinkels, zullen niet werken. Wel biedt de Wayback Machine op basisniveau inzicht in hoe de pagina eruitzag. Teksten, afbeeldingen en de lay-out zijn bijvoorbeeld wel zichtbaar.