Steven Mnuchin, de Amerikaanse minister van Financiën, zou akkoord zijn met een deal waarbij TikTok in handen blijft van het Chinese bedrijf ByteDance, meldt The Washington Post op basis van een aantal anonieme ingewijden.

President Donald Trump heeft juist zijn zorgen geuit over de Chinese eigenaar van de populaire videoapp. Hij noemt de Chinese achtergrond van TikTok een bedreiging voor de veiligheid van de Verenigde Staten en wil Amerikaanse bedrijven op grond daarvan meer zeggenschap over het bedrijf geven.

Maar volgens The Washington Post heeft Mnuchin met zijn collega's bij het ministerie van Defensie gebeld en gezegd dat een voorgestelde deal met softwarebedrijf Oracle doorgaat, ook al worden zorgen omtrent de veiligheid daarmee niet weggenomen.

Oracle heeft bevestigd met TikTok te willen samenwerken, maar over de inhoud van de deal doen beide bedrijven geen uitspraak. Volgens bronnen van Amerikaanse media zou Oracle onder meer het beheer van data van Amerikaanse gebruikers onder zijn hoede krijgen, maar wordt TikTok niet verkocht aan een Amerikaans bedrijf.

Trump had daar juist op aangedrongen. Hij heeft een decreet getekend dat TikTok tot 20 september de tijd geeft om een deal rond te krijgen. Zo niet, dan wordt de app in de ban gedaan. Het is onduidelijk wat dat precies betekent.

De Amerikaanse president zei woensdag tegen journalisten dat het Oracle-voorstel "wat betreft de nationale veiligheid 100 procent" aan zijn wensen zou moeten voldoen voordat hij akkoord is. Trump zou het voorstel donderdag onder ogen krijgen.