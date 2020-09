De Duitse autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar de dood van een patiënt die niet naar het ziekenhuis in Düsseldorf kon worden gebracht vanwege een ransomwareaanval. De patiënt is mogelijk overleden, omdat de ambulance naar een ander ziekenhuis moest rijden meldt het Duitse RTL.

Het ziekenhuis in Düsseldorf werd vorige week getroffen door ransomware, waardoor computersystemen voor langere tijd niet goed werkten. De hackers gaven de servers van het ziekenhuis uiteindelijk onder druk van de politie vrij, maar mogelijk heeft dit tot het overlijden van een patiënt geleid.

De patiënt moest per ambulance naar het ziekenhuis in Düsseldorf, maar vanwege de technische problemen in het ziekenhuis werd de ambulance omgeleid naar het ziekenhuis in Wuppertal. De ambulance moest hierdoor 30 kilometer verder rijden en dit is de patiënt mogelijk fataal geworden.

Door de ransomware konden er ook veel minder operaties plaatsvinden en kon het ziekenhuis minder patiënten opnemen. Tot nu toe leken er geen ernstige incidenten te hebben plaatsgevonden als gevolg van de ransomwareaanval, maar bij deze patiënt is er mogelijk toch een verband dat nu onderzocht moet worden. Het zou de eerste keer zijn dat een ransomwareaanval indirect een dode tot gevolg heeft.

Door de ransomware werden dertig servers van het ziekenhuis versleuteld en eisten hackers losgeld via een bericht dat ze op de servers achterlieten. Het bericht was gericht aan de lokale universiteit. De politie heeft daarop contact opgenomen met de hackers en duidelijk gemaakt dat het de servers van een ziekenhuis betrof en dat er patiënten een verhoogd risico liepen. De hackers hebben de servers vervolgens vrijgegeven.