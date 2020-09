Bijna honderd tentamens van de Erasmus Universiteit School of Law zijn ongeldig verklaard, omdat het online toezicht niet goed werkte. Hierdoor kon er niet gecontroleerd worden op fraude. Van vijftien studenten is hun diploma ingetrokken blijkt uit onderzoek van NOS.

Vanwege de coronacrisis worden op veel universiteiten tentamens thuis gemaakt door studenten. Hierbij wordt speciale software van ProctorExam ingezet om te controleren of er niet gefraudeerd wordt tijdens het tentamen. Er wordt onder andere via de webcam meegekeken met de studenten, bijvoorbeeld om te zien of ze niet in een handboek bladeren.

Door een fout met de software is bij sommige studenten het opnemen van beelden niet goed gegaan, waardoor er niet gecontroleerd kan worden of er wel of niet gespiekt is.

Daarom hebben tientallen studenten afgelopen week een mail gehad met het bericht dat het tentamen opnieuw moet worden gemaakt. Voor vijftien studenten betekent het dat hun diploma ongeldig is verklaard.

In mei bleek na een rondgang van NU.nl dat veel universiteiten de tentamens met succes konden laten doorgaan door ze uit te stellen of gebruik te maken van de surveillancesoftware.

Het is niet duidelijk waarom het bij de rechtenstudenten van de Erasmus Universiteit wel is misgegaan en waarom de beelden niet te controleren zijn. De universiteit was donderdagavond niet bereikbaar voor commentaar.