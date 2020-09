T-Mobile is "deze zomer" begonnen met het overzetten van Tele2-klanten op het netwerk van T-Mobile, laat een woordvoerder van de provider weten na vragen van NU.nl. Daarmee krijgen klanten met 4G-internet ook in andere landen van de Europese Unie een 4G-verbinding. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) tikte de provider daarover in januari op de vingers, omdat Tele2-klanten in veel EU-landen alleen trager 3G-internet konden gebruiken.

Dat is volgens Europese regels niet toegestaan. Wie in Nederland een 4G-abonnement heeft, moet in het buitenland ook een 4G-verbinding krijgen als die beschikbaar is. Tele2 erkent dat de provider in plaats daarvan "vaak nog 3G" aanbood.

Met het overzetten van Tele2-klanten op het netwerk van T-Mobile komt daar nu verandering in. Dat is maanden later dan de deadline die de ACM eerder had gesteld. De toezichthouder gaf providers die niet aan de regels voldeden tot 19 februari de tijd om in EU-landen gelijkwaardig mobiel internet aan te bieden.

T-Mobile rondde de overname van Tele2 begin 2019 af. Tele2-klanten worden op dit moment in kleinere groepen per keer overgezet op het netwerk van T-Mobile, laat de woordvoerder van T-Mobile weten. Daarmee belooft het bedrijf ook een betere dekking in Nederland. Het is onduidelijk hoelang de provider nodig heeft om alle Tele2-klanten over te zetten. "We communiceren geen einddatum", aldus de woordvoerder.

De ACM liet eerder aan NU.nl alleen weten dat het begin dit jaar meer dan één provider heeft gewaarschuwd voor het overtreden van de roamingregels. De toezichthouder wil ook nu "gelet op het feit dat het een lopend onderzoek is" niet bevestigen dat Tele2 een van de onderzochte partijen is.

NU.nl weet niet welke andere provider of providers de ACM onderzoekt. De toezichthouder laat weten de gewaarschuwde partijen te "monitoren" en later de balans op te maken, maar vindt het op dit moment "nog te vroeg voor verdere toelichting".